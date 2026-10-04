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कानपुर: कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर किया हमला, लहूलुहान

Shikha Pandey

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:38 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:38 PM IST







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जाजमऊ थानाक्षेत्र में शनिवार सुबह दूध लेने जा रहे सिलाई कारीगर पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया था। वहीं, रविवार को टेनरीकर्मी के नौ साल के बेटे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिजन कांशीराम अस्पताल लेकर आए। जहां बच्चे का इलाज किया गया। ... और पढ़ें

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