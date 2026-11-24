{"_id":"6b05574b62bb48501e0f7609","slug":"video-kanpur-chants-resonate-at-siddha-shri-balaji-temple-satish-mahana-attends-35th-annual-sawamani-havanotsav-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिद्ध श्री बालाजी मंदिर में गूंजे जयकारे, 35वें वार्षिक सवामनी हवनोत्सव में शामिल हुए सतीश महाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सिद्ध श्री बालाजी मंदिर में गूंजे जयकारे, 35वें वार्षिक सवामनी हवनोत्सव में शामिल हुए सतीश महाना

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST







Link Copied



कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर कानपुर के महराजपुर क्षेत्र के सलेमपुर स्थित सिद्ध श्री बालाजी मंदिर में मंगलवार को धूमधाम से 35वां वार्षिक सवामनी हवनोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया और हवन कुंड में आहुति देकर प्रदेश की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

विज्ञापन