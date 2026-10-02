कानपुर: रामादेवी में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, नो यूपीआई डे व राष्ट्रीय अवकाश का दिखा असर

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कानपुर के चकेरी स्थित रामादेवी चौराहे व आसपास के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में शुक्रवार को बाजार बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। गांधी जयंती (राष्ट्रीय अवकाश) के कारण जहां कई प्रतिष्ठान स्वतः बंद रहे, वहीं व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में नो यूपीआई डे के आह्वान को भी दुकानें बंद रहने व डिजिटल भुगतान न स्वीकार करने की मुख्य वजह बताया जा रहा है।

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