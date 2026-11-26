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मंधना में स्टेट हाईवे पर वनखंडेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते के पास पिछले 15 दिनों से एक खराब ट्रक सड़क की लेन पर खड़ा है। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने ट्रक को हटवाने की जहमत नहीं उठाई है। ट्रक के पीछे न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही कोई संकेतक रखा गया है। रात के समय हाईवे पर प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में अंधेरे में तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालक खड़े ट्रक को समय रहते नहीं देख पाते हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने ट्रक को जल्द हटवाने और सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की है।

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