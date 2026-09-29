कानपुर: गोविंदनगर में बेखौफ चोरों का तांडव, मिनटों में पार कर दी स्कूटी

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कानपुर के गोविंदनगर इलाके में बेखौफ चोरों का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां एक घर या दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी को शातिर चोरों ने उड़ा लिया। चोरी की यह पूरी वारदात आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और चोरों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं।

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