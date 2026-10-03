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कानपुर: ख्योरा कटरी में फिर से चलने लगी नांव, चार मजरों तक फिर पहुंचा बाढ़ का पानी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:53 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:53 PM IST







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गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से भोपालपुरवा से भगवानदीनपुरवा को जाने वाले रास्ते पर फिर से नावों को चलाना पड़ रहा है। भोपालपुरवा और भगवानदीनपुरवा के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। जलस्तर बढ़ने से भोपालपुरवा, भगवानदीनपुरवा, बनियापुरवा और दुर्गापुरवा गांव के रास्तों पर जलभराव हो गया है। ... और पढ़ें

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