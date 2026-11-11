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कानपुर: घाटमपुर में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर लगा बोर्ड

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 PM IST







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कानपुर के घाटमपुर स्थित पतारा कस्बे में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी तालाब की जमीन पर ग्राम पंचायत ने बोर्ड लगा दिया है। इस तालाब को 'बाबा बैजनाथ धाम कुंड' घोषित किए जाने पर ग्रामीणों ने 'हर हर महादेव' के जयकारे लगाकर खुशी जताई। ... और पढ़ें

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