औरैया: नहर पटरी किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव, गले पर मिले फंदे के निशान

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थाना क्षेत्र के पुराना अछल्दा निवासी अनुज तिवारी पुत्र ललतेश तिवारी का नहर रोड किनारे खेत है। सोमवार सुबह उनका बटाईदार उपेंद्र कुमार उर्फ छोटू खेत में पानी लगाने गया था। इसी दौरान उसने खेत के पास झाड़ियों में युवक का शव पड़ा देखा। उसने तत्काल खेत मालिक को जानकारी दी। इसके बाद डायल 112 और थाना पुलिस को सूचना दी गई।मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जीतमल चौधरी, उपनिरीक्षक विपिन पाल, प्रदीप कुमार और मेवालाल ने जांच पड़ताल की। मृतक ने काली व कत्थई रंग की टी-शर्ट, काली जींस और ग्रे रंग के प्यूमा के जूते पहन रखे थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जबकि गले पर फंदे का निशान मिला। कान और सिर से भी खून निकला हुआ था। पुलिस के अनुसार शव करीब 24 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है।युवक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर धुंधले अक्षरों में 'अंकित' या 'ऋषि' लिखा है, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।