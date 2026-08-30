कानपुर बेंडिंग एक्सपो 2026: किदवई नगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में सजी टेंट और कैटरिंग कारोबार की दुनिया

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कानपुर के किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में 'बेंडिंग एक्सपो 2026' का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जर्मन टेंट, साधारण टेंट, कुर्सियां, शाही झूमर और कृत्रिम फूलों के आधुनिक स्टाल आकर्षण का केंद्र रहे। एक्सपो में टेंट हाउस संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश के करीब 65 जिलों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे टेंट और इवेंट इंडस्ट्री के आधुनिक ट्रेंड्स पर व्यापक चर्चा हुई।

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