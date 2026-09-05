कानपुर: शुक्लागंज में भक्ति और उल्लास के साथ जन्में बाल गोपाल

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शुक्लागंज में शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां देर रात 12 बजे कन्हैया के जन्म लेते ही मंदिर और घर जयकारों से गूंज उठे। धूप खिलने से बाजारों में रौनक लौटी और लोगों ने झांकियों व पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की।

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