{"_id":"6b0684ee0e37772eba0b2a08","slug":"video-kanpur-auto-rickshaws-and-e-rickshaws-occupy-half-the-lanes-of-gt-road-highway-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जीटी रोड हाईवे की आधी लेन पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामा क्रॉसिंग के सामने फ्लाईओवर के नीचे जीटी रोड हाईवे पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से यातायात प्रभावित हो रहा है। चालक हाईवे पर ही वाहन खड़े कर सवारियों का इंतजार करते हैं। ऑटो और ई-रिक्शा की कतार लगने से हाईवे की आधी लेन घिर गई है। इससे दूसरे वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच सवारियां बैठाने और उतारने से हादसे का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद यातायात पुलिस और संबंधित विभाग के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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