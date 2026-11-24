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कानपुर: कार्तिक पूर्णिमा पर किदवई नगर में भक्ति और सेवा का संगम, विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने चखा प्रसाद

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST







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कानपुर के किदवई नगर स्थित त्रिवेणी मार्केट में श्री हनुमान सेवा समिति की ओर से कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अखंड ब्रह्मांड की महाआरती के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ, जिसमें करीब 10 हजार श्रद्धालुओं व राहगीरों के लिए प्रसाद वितरण की भव्य व्यवस्था की गई। ... और पढ़ें

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