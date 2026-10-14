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कानपुर: जलभराव से परेशान 4 साल की मायरा ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार
कल्याणपुर ब्लॉक के चिरान गांव नई बस्ती में रहने वाली नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की मायरा ने गांव के रास्ते पर जलभराव को लेकर वीडियो के जरिये जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मायरा के पिता विपिन सागर ने बताया रास्ते मे करीब बीते 15 दिनों से अधिक समय से मुख्य मार्ग पर कई जगह पर डेढ़ से दो फीट तक का जलभराव है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने गुरुवार शाम को राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुची और आश्वासन दिया कि कल जेसीबी से अस्थायी नाला खुदवा रास्ते से पानी हटवाने के साथ जल्द ही सड़क को ऊंचा करवाया जाएगा।
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