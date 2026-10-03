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कानपुर: महाराजपुर में किसान के नलकूप का 25 केवीए ट्रांसफार्मर चोरी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 01:07 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 01:07 PM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगागंज गांव में चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए किसान के निजी नलकूप पर लगा 25 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। किसान जब सुबह खेत पहुंचे, तो तार कटे मिले और कुछ दूरी पर ट्रांसफार्मर का खाली बॉक्स बिखरा पड़ा था। ... और पढ़ें

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