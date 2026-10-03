कानपुर: नवाबगंज जमुना नगर सोसाइटी में जलभराव की चपेट 150 मकान

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मैनावती मार्ग स्थित नवाबगंज के जमुना नगर सोसायटी के करीब 150 मकान बरसाती पानी के जलभराव की चपेट में हैं। यहां मुख्य मार्ग से लेकर अंदरूनी गलियां जलमग्न है। स्कूल बंद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ घरों में भी बरसाती पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित है।

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