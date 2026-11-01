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कानपुर: गांजा तस्करों के खिलाफ 135 पुलिसकर्मियों ने कंजड़नपुरवा को घेरा
कानपुर के किदवई नगर स्थित कंजड़नपुरवा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए रविवार तड़के पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस आयुक्त के निर्देशन और डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व में 135 पुलिसकर्मियों की 5 टीमों ने सुबह पांच बजे पूरे मोहल्ले को घेरकर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे तीन तस्करों- सागर, अरमान और एक महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 किलो गांजा बरामद किया गया।
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