कानपुर: चमनगंज में शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण ध्वस्त, चार पिलर गिराए

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चमनगंज के नाला रोड स्थित घोषित शत्रु संपत्ति दारुल मौला में अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई की। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मजदूरों की मदद से शत्रु संपत्ति में बनाए गए चार पिलरों को ध्वस्त करा दिया। वहीं, अवैध निर्माण कराने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए चमनगंज थाने में तहरीर दी गई है।

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