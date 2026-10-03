कानपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराए बाइक सवार, दो गार्ड गंभीर घायल

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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित चकेरी मोड़ के पास शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सनी टोयोटा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात दो युवक शराब के नशे में बाइक से घर लौटते समय हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गए। हादसे में दोनों के पैर टूट गए और वे करीब एक घंटे तक मौके पर तड़पते रहे। गश्त से लौट रही चकेरी पुलिस की जीप से दोनों घायलों को पहले कांशीराम अस्पताल और फिर गंभीर हालत में हैलट अस्पताल भेजा गया।

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