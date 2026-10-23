कानपुर के कन्वेंशन सेंटर में क्राफ्ट्सरूट्स एक्सपो का भव्य शुभारंभ

{"_id":"6adaecc38f361604c7089733","slug":"video-baghpat-mlc-elections-voters-find-names-missing-from-electoral-rolls-many-return-without-voting-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी चुनाव: पिछली बार डाला वोट, इस बार मतदाता सूची से नाम गायब; कई मतदाता बिना मतदान लौटे, गांव में 20 की वोट नहीं बनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}