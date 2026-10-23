कानपुर: मायके में बिगड़ी महिला की हालत, पति पर पीटकर हत्या का आरोप, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

कानपुर में नरवल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में मायके पहुंची राधा (30) की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने पति गोपाल पर शराब पीने के बाद मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजन उन्हें पहले निजी अस्पताल ले गए, जहां से सरसौल सीएचसी रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची नरवल पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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राधा मूलरूप से नरवल थाना क्षेत्र के खरी गांव निवासी थीं। करीब 15 साल पहले उनकी शादी हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित तार वाला हाता निवासी गोपाल से हुई थी। उनके दो बच्चे आर्यन और आलोक हैं। राधा के भाई शिव शंकर ने बताया कि गोपाल मजदूरी करता है। दोनों शराब पीते थे और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा और मारपीट होती थी।