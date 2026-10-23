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कानपुर: पति पर पत्नी की पीटकर हत्या करने का आरोप, मायके पहुंचते ही बिगड़ी था हालत

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:05 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:05 PM IST







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नरवल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में मायके पहुंची 30 वर्षीय राधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने पति गोपाल पर शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं, आरोपी पति का दावा है कि वह पत्नी को रामादेवी छोड़कर आया था, जिसके बाद क्या हुआ उसे जानकारी नहीं है। ... और पढ़ें

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