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कानपुर: दीपावली के दिन भी नहीं उठाया गया कूड़ा, दुर्गंध से लोग रहे परेशान

Shikha Pandey

Updated Sun, 08 Nov 2026 10:26 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 10:26 PM IST







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चकेरी के जेके में दीपावली के दिन भी नगर निगम ने कूड़ा नहीं उठाया। जिस कारण कूड़ा प्लांट के बाहर सड़क तक फैला रहा। इस दौरान आसपास के लोग दुर्गंध से परेशान रहे। ... और पढ़ें

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