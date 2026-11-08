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कानपुर: दीपावली के दिन भी नहीं उठाया गया कूड़ा, दुर्गंध से लोग रहे परेशान

Sun, 08 Nov 2026 10:26 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 08 Nov 2026 10:26 PM IST
Garbage remained uncollected even on Diwali; residents troubled by the foul smell
चकेरी के जेके में दीपावली के दिन भी नगर निगम ने कूड़ा नहीं उठाया। जिस कारण कूड़ा प्लांट के बाहर सड़क तक फैला रहा। इस दौरान आसपास के लोग दुर्गंध से परेशान रहे।
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