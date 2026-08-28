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कानपुर: गंगा बैराज हाईवे की 10 मीटर रिटेनिंग वॉल ढही, सड़क धंसने का खतरा

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 06:07 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 06:07 PM IST







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मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर प्रतापपुर हरी गांव के पास करीब 10 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल ढह गई। हाईवे की मिट्टी को बहने से रोकने के लिए बनाई गई यह सीमेंटेड दीवार ढहने से अब सड़क के धंसने का खतरा बढ़ गया है। ... और पढ़ें

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