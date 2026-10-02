कानपुर में 'नो यूपीआई डे' पर गांधीगिरी, दुकानदारों ने स्कैनरों पर चिपकाया काला टेप

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यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क के विरोध में कानपुर के व्यापारियों ने शुक्रवार को अनोखा गांधीगिरी अंदाज अपनाया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के नेतृत्व में अहिरवां, चकेरी, सनिगवां, श्याम नगर, सतबरी और पीएसी समेत कई प्रमुख बाजारों के दुकानदारों ने अपने क्यूआर कोड/स्कैनरों पर काला टेप चिपका दिया। जिला अध्यक्ष महेश वर्मा की मौजूदगी में व्यापारियों ने दिनभर केवल नकद (कैश) लेनदेन किया और ग्राहकों से खरीदारी के लिए नकद साथ लाने की अपील की।

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