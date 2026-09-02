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कानपुर में नयागंज की चतुर्भुज गली में भरभराकर गिरी जर्जर दीवार

Wed, 02 Sep 2026 01:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 PM IST
Dilapidated Wall Collapses in Kanpurs Nayaganj
कानपुर के व्यस्त और घनी आबादी वाले नयागंज इलाके की चतुर्भुज गली में बुधवार सुबह करीब आठ बजे एक जर्जर दीवार अचानक ढह गई। सुबह के समय हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत कार्यों में जुट गई है।
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