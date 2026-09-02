{"_id":"6a97d9fe119ec4de8f00aa3c","slug":"video-dilapidated-wall-collapses-in-kanpurs-nayaganj-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में नयागंज की चतुर्भुज गली में भरभराकर गिरी जर्जर दीवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के व्यस्त और घनी आबादी वाले नयागंज इलाके की चतुर्भुज गली में बुधवार सुबह करीब आठ बजे एक जर्जर दीवार अचानक ढह गई। सुबह के समय हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत कार्यों में जुट गई है।

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