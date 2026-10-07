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कानपुर में अचानक छाए काले बादल, जीटी रोड पर लोगों ने लिया बारिश का आनंद

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 07 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 03:50 PM IST







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कानपुर में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए घने काले बादलों और ठंडी हवाओं के चलते मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। चकेरी स्थित जीटी रोड समेत शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने इस सुहावने मौसम का जमकर आनंद लिया और भीषण गर्मी व उमस से राहत महसूस की। ... और पढ़ें

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