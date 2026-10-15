कानपुर के बिरहाना रोड स्थित मां तपेश्वरी मंदिर में उमड़ी भीड़, मेले में बिक रहा किफायती सामान

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कानपुर के बिरहाना रोड स्थित मां तपेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के दर्शन करने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर और आसपास लगने वाले मेले में जबरदस्त रौनक देखने को मिलती है, जहां पांच रुपये से लेकर 50 रुपये तक की किफायती रेंज में विभिन्न सामान उपलब्ध होने के कारण लोग जमकर खरीदारी करते हैं।

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