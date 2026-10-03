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साहब! पेशकार ने 10 हजार लिए, फिर भी नहीं हटा अवैध कब्जा, 20 हजार और मांग रहा - ऑडियो है मेरे पास
नरवल तहसील में शनिवार को लगे संपूर्ण समाधान दिवस में एक ऐसी शिकायत आई जिसने तहसील की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पौहार गांव निवासी शिवकुमार पुत्र रामे ने जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र देकर कहा - साहब, पेशकार ने रुपए ले लिए फिर भी काम नहीं किया।
फरियादी शिवकुमार ने बताया कि गांव के ही शिवप्रसाद पुत्र नन्दराम ने अपनी दबंगई के बल पर आराजी संख्या 216 रकबा 0.0610 हेक्टेयर पर 31 वर्षों से जबरन अवैध कब्जा कर रखा है। चारों तरफ बाउंड्रीवाल बना ली है। कोई विरोध करता है तो गाली-गलौज और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इतना ही नहीं आराजी संख्या 217 जो चकमार्ग है, उसे भी तोड़कर कब्जे में ले लिया है, जिससे हरिजन बस्ती के लोगों का निकलना दूभर हो गया है। इसी कारण गांव के भूतपूर्व सैनिक रामचन्द्र पुत्र ओमकार को रास्ता बंद होने से गांव छोड़ना पड़ा।
पीड़ित ने तहसीलदार के पेशकार घनश्याम और कार्यकर्ता रोहित पर 10,000 रुपये घूस लेने और 20,000 रुपये की अतिरिक्त मांग करने का सनसनीखेज आरोप लगाया।
शिवकुमार का कहना है कि 20 हजार रुपये मांगने का ऑडियो रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद है।
फरियादी ने बताया कि उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 22 जून 2026 को ही शिवप्रसाद को बेदखल कर जुर्माना वसूलने का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। जबकि आरोपी के पास खुद लगभग 10 बीघा जमीन है, फिर भी सरकारी भूमि पर भूमाफिया प्रवृत्ति से कब्जा जमाए है।
पीड़ित ने डीएम से मांग की है कि पारित आदेश के अनुपालन में आराजी 216 से अवैध कब्जा हटवाया जाए और चकमार्ग संख्या 217 को खुलवाया जाए ताकि ग्रामीणों को न्याय मिल सके।
नरवल तहसील सभागार में शनिवार को नवागत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। डीएम और डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 227 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग के रहे।
डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कहा कि फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो और बार-बार आने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान किया जाए। पुलिस से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को अवगत कराने को कहा।
इसी तरह मेहरौली के अवध नारायण ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए सचिव पर 5 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया। नरवल की विजयलक्ष्मी ने 2023 में आदेश के बाद भी वसीयत की पत्रावली न मिलने की शिकायत की तो वही अर्चना देवी ने आंगनबाड़ी चयन में धांधली का आरोप लगाया।
डीएम ने शिकायतें सुनने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब फरियादी को शिकायत दर्ज करने के साथ ही तत्काल पर्ची मिलेगी, जिससे लंबी लाइन से राहत मिलेगी।
फरियादियों की बढ़ती संख्या देख तहसीलदार ने संभाली कमान, पास जाकर सुनी समस्याएं।। समाधान दिवस में फरियादियों की बढ़ती भीड़ को देख तहसीलदार शालिनी सिंह और नायब तहसीलदार शिखा शुक्ला ने मोर्चा संभाला। मंच से उतरकर फरियादियों के बीच खुद जाकर शिकायती पत्र लिए और उनकी समस्याएं सुनीं। कई बुजुर्ग और महिला फरियादियों के पास जाकर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिससे फरियादियों में संतोष दिखा।
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