कानपुर देहात: बाइक सवार दंपती को टक्कर मारने के बाद डंपर ने 20 मीटर घसीटा, महिला की मौत

राजपुर थाना क्षेत्र के जल्लापुर कुंवरपुर के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इसके बाद 20 मीटर तक घसीटता हुए ले गया। इससे महिला की मौत हो गई जबकि पति घायल है। जल्लापुर के पास आए-दिन हादसों में लोगों की जान जाने से नाराज लोगों ने जाम लगाकर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर आधे घंटे बाद लोग शांत हुए।

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रूरा थानाक्षेत्र के इंदरूख निवासी वेद प्रकाश शनिवार दोपहर बाइक से पत्नी सरोज कुमारी उर्फ गुडडी देवी (40) के साथ रिश्तेदारी में देवराहट थाना क्षेत्र के कल्ला गांव जा रहे थे। दोपहर एक बजे के करीब जल्लापुर गांव के पास कुंवरपुर मार्ग पर पहुंचने पर बालू डंपिंग स्थल से बालू लेने जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर करीब 20 मीटर तक महिला को साथ घसीटता ले गया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।अनहोनी की जानकारी पर महिला का बेटा जयंत, बेटी श्रृष्टि, मां मुन्नी देवी, ससुर धनीराम व परिजन रोते-बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए। इधर घटना से नाराज लोगों ने हंगामा कर संपर्क मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घाट बंद होने के बाद डंपिंग स्थल से बालू की बिक्री की जा रही है। यहां बालू लेने आने वाले डंपरों की गति बहुत ज्यादा रहती है। इसके चलते आए-दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है।