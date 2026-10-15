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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur 9902 goods vehicles have outstanding road tax amounting to 134 crore which recovered as land revenue

कानपुर: परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, 9902 मालवाहकों पर 134 करोड़ रोड टैक्स बकाया, भू-राजस्व की तरह होगी वसूली

Thu, 15 Oct 2026 09:45 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 09:45 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में लंबे समय से रोड टैक्स न चुकाने वाले 9,902 मालवाहक वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है। इन बकाएदारों पर कुल 134 करोड़ रुपये का रोड टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न होने पर विभाग ने डीएम को पत्र भेजकर भू-राजस्व (आरसी) की तरह बकाया वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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Kanpur 9902 goods vehicles have outstanding road tax amounting to 134 crore which recovered as land revenue
आरटीओ कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में रोड टैक्स दबाकर बैठे 9902 मालवाहक वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इन पर 134 करोड़ रुपये का रोड टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी रकम जमा नहीं हुई, तो विभाग ने अब बकाया वसूली के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। वाहन स्वामियों से भू-राजस्व की तरह वसूली की तैयारी है। जिला प्रशासन ने भी संबंधित तहसीलों को आरसी भेजकर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

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परिवहन विभाग ने चिह्नित वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए दोबारा पत्र भेजे हैं। चेतावनी दी है कि वसूली पत्र जारी होने वाले महीने के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया तो हर महीने पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून ने बताया कि 9902 बकाएदार वाहन स्वामियों पर कुल 134 करोड़ रुपये रोड टैक्स बकाया है। अब परिवहन विभाग के साथ जिला प्रशासन भी बकाया वसूलने में जुट गया है।

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