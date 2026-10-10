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कानपुर के बारादेवी मंदिर में सफाई व्यवस्था को लेकर भिड़े पार्षद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी
बारादेवी मंदिर और मेला परिसर में नवरात्र से पहले सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वार्ड-38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद पुराने सफाई सुपरवाइजर को हटाने और नए सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर हुआ है।
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