{"_id":"6ac9b5faea3c898b0102303b","slug":"video-corporator-and-city-health-officer-clash-over-cleanliness-arrangements-at-kanpur-baradevi-temple-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के बारादेवी मंदिर में सफाई व्यवस्था को लेकर भिड़े पार्षद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के बारादेवी मंदिर में सफाई व्यवस्था को लेकर भिड़े पार्षद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 09:20 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 09:20 AM IST







Link Copied



बारादेवी मंदिर और मेला परिसर में नवरात्र से पहले सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वार्ड-38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद पुराने सफाई सुपरवाइजर को हटाने और नए सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर हुआ है। ... और पढ़ें

विज्ञापन