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शुक्लागंज में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, गगनीखेड़ा झील पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:56 AM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:56 AM IST







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शुक्लागंज के गगनीखेड़ा झील में शुक्रवार को कड़े सुरक्षा पहरे के बीच 80 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे और अबीर-गुलाल के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए गजानन को नम आंखों से विदाई दी। ... और पढ़ें

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