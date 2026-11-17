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कानपुर के शास्त्री नगर छोटे सेंटर पार्क में गूंजे छठी मइया के जयकारे

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:10 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:10 PM IST







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लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर कानपुर के शास्त्री नगर स्थित छोटे सेंटर पार्क में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। पार्क में बनाए गए घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर संतान और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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