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खबर का असर: पनकी-बगिया लिंक रोड पर बनी सीसी सड़क, क्षेत्रीय लोगों को मिली राहत
अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद पनकी-बगिया सीएम ग्रिड लिंक रोड पर सीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क बनने से राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। सड़क की स्थिति खराब होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही थीं। इस समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।खबर का संज्ञान लेने के बाद सड़क पर सीसी निर्माण कराया गया। इससे क्षेत्रीय लोगों को राहत मिली है।
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