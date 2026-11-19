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कानपुर: सीबीआई ने छावनी परिषद में मारा छापा, कर्मचारी ने की थी पांच हजार रुपये घूस की शिकायत

Shikha Pandey

Updated Thu, 19 Nov 2026 08:03 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 08:03 PM IST

सीबीआई ने ब्रहस्पतिवार को छावनी परिषद में छापा मारा। बताया जा रहा कि रूपलाल नाम के कर्मचारी ने पांच हजार रुपये घूस की शिकायत की थी। जिसके बाद यह छापेमारी हुई है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ... और पढ़ें

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