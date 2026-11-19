कानपुर: ब्रजेश पाठक बोले- आजम जेल में रहें या बाहर, सपा की सियासत पर नहीं होगा असर
कानपुर आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत में सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों को संरक्षण देने वाली पार्टी है।
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कानपुर आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को कहा कि आजम खान के जेल में रहने या बाहर आने से समाजवादी पार्टी की सियासत या 2027 के विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सपा जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों को संरक्षण देने वाली राजनीति को प्रदेश की जनता दोबारा स्वीकार नहीं करेगी।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत माता और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी सपा की सोच को उजागर करती है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभावना और बाबा साहेब के सम्मान के खिलाफ सोच रखने वालों को जनता पहले ही नकार चुकी है। पाठक ने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और अराजकता के बजाय विकास, निवेश और सुशासन से हो रही है।
अखिलेश के काफिले से हुई दुर्घटना पर कानून करेगा कार्रवाई
गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले में शामिल वाहन से हुई दुर्घटना में बच्चे की मौत को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि मामले में कानून अपना काम करेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विकास, सुशासन के मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के दम पर कमल खिलेगा। इस दौरान क्षेत्रीय महामंत्री आदित्य त्रिवेदी, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी और क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी डॉ. संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।