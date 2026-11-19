विज्ञापन

चकेरी थानाक्षेत्र में साइबर ठग ने एक इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर का मोबाइल दो दिन तक हैक कर चार बार में खाते से 1.76 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने चकेरी थाने में शिकायत की है। श्यामनगर के दहेली सुजानपुर निवासी शैलेंद्र कुमार द्विवेदी एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे उनका मोबाइल हैंग हो गया। स्क्रीन पर मोबाइल कंपनी का आधिकारिक सिंबल दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि कंपनी की ओर से मोबाइल अपडेट किया जा रहा है। 16 नवंबर को भी मोबाइल हैंग हो गया। इसी दौरान साइबर ठगों ने चार बार में उनके खाते से 1.76 लाख रुपये निकाल लिए। मोबाइल सामान्य होने पर उन्हें रकम निकलने की जानकारी हुई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।