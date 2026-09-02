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कानपुर में बीएसएफ HCM का पेपर लीक, परीक्षा केंद्र पर छात्रों का हंगामा

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 PM IST

चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर बुधवार को आयोजित बीएसएफ कांस्टेबल की प्रथम पाली की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस घटना के बाद परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने केंद्र पर जमकर हंगामा किया। ... और पढ़ें

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