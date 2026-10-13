कानपुर: ई-रिक्शा में बैठे व्यापारी का बैग काटकर 50 हजार चोरी

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टाटमिल चौराहे से ई-रिक्शा में सवार व्यापारी मोहम्मद हारून का बैग ब्लेड से काटकर 50 हजार रुपये पार कर दिए गए। घंटाघर पहुंचने पर चोरी का पता चलने पर स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया।

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