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कानपुर: गंगा बैराज पर हर 20 मीटर पर बैरिकेडिंग, हादसों और तेज रफ्तार पर लगेगी लगाम

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 06:12 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 06:12 PM IST







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कानपुर। गंगा बैराज पर आए दिन होने वाले हादसों और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। बैराज की दोनों लेन पर हर 20 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग लगने के बाद वाहन चालक धीमी गति से गुजरते नजर आए। ... और पढ़ें

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