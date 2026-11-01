‘चलो दिल्ली’ महारैली में कानपुर से सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ पहुंचे अनुग्रह प्रताप सिंह 'भोले'

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दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित ‘चलो दिल्ली’ महारैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा का संकल्प लिया। इस महारैली में कानपुर के 217 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनुग्रह प्रताप सिंह 'भोले' अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ी है। वोट के अधिकार और संविधान की रक्षा की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

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