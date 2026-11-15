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कानपुर में सप्तम श्री श्याम महोत्सव की धूम, भजनों की रसधार में डूबे श्रोता

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:38 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:38 PM IST







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कानपुर के आवास-विकास स्थित कल्याणपुर के मंशा गैलेक्सी गेस्ट हाउस में श्याम महोत्सव कार्यकारिणी की ओर से सप्तम श्री श्याम महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा खाटू श्याम की ज्योत प्रज्ज्वलित कर किया गया, जिसके बाद भजनों की रसधार में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। ... और पढ़ें

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