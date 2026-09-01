कन्नौज: यूजीसी के नए नियमों पर भड़का आक्रोश, कन्नौज कूच कर रहे युवाओं को पुलिस ने रोका

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यूजीसी नियमों में संशोधन के विरोध और उन्हें वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को छिबरामऊ में सवर्ण समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लेकर मां कालिका देवी मंदिर परिसर में एकत्र हुए। यहां से युवाओं ने कन्नौज जिला मुख्यालय के लिए पैदल मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे।

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