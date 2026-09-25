कन्नौज: संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से अधेड़ की मौत, एसपी ने किया घटनास्थल का मुआयना

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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत खोजीपुर के ब्राह्मण नगला गांव में गुरुवार देर रात पीपल के पेड़ के पास गोली लगने से राजकिशोर दुबे (55) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर कोतवाल कपिल दुबे और एसपी विनोद कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की जेब से 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जबकि मौका-ए-वारदात से तमंचा गायब था। मृतक डेढ़ माह पहले ही हत्या के मामले में साढ़े सात साल की जेल काटकर बाहर आया था।

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