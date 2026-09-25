कन्नौज: मामूली कहासुनी में बोलेरो से रौंदा, छात्र की मौके पर मौत; पांच लोग अस्पताल में भर्ती

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कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महमूदपुर पैठ गांव में चाय की दुकान पर "मुझे पहचानते नहीं हो?" की मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हंसी-मजाक में हुई बहस के बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष के युवकों पर अनियंत्रित बोलेरो चढ़ा दी। इस दर्दनाक वारदात में बीएससी के 18 वर्षीय छात्र आशीष उर्फ भोलू की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी विनोद कुमार ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी हैं।

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