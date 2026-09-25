कन्नौज: बारिश में सड़क किनारे पड़ी ‘ममता', तौलिए में लिपटी मिली नवजात बच्ची, निसंतान दंपती को सौंपा, लेकिन...

बाल कल्याण समिति के संरक्षण में जाएगी मासूम

हालांकि, विधिक और कानूनी पहलुओं को लेकर चाइल्ड लाइन प्रभारी तौसीफ वारसी ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी लावारिस मिले बच्चे को बिना बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अनुमति के सीधे गोद नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि बच्ची की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे जल्द ही बाल कल्याण समिति के संरक्षण में सौंपा जाएगा, ताकि नियमानुसार उसकी देखरेख और गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।