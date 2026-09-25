कन्नौज: पीपल के पेड़ के पास गोली लगने से अधेड़ की मौत, जेब से मिला 315 बोर का कारतूस, जांच में जुटी पुलिस

कन्नौज जिले में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खोजीपुर के ब्राह्मण नगला में गुरुवार देर रात गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाल कपिल दुबे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक की जेब से 315 बोर का एक कारतूस बरामद किया है।

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फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ही घटना के कारणों और परिस्थितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने की बात पुलिस अधिकारियों ने कही है। जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी राजकिशोर दुबे (55) पिछले कुछ समय से अपने बहनोई मनोज दुबे के यहां ब्राह्मण नगला में रह रहा था। बताया गया कि गुरुवार को वह शराब के नशे में था।