कन्नौज: जीटी रोड पर रफ्तार का कहर, हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, दो चालक गंभीर रूप से घायल
Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत जीटी रोड पर गुरुवार देर रात गश्त कर रही हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गाड़ी में सवार दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।
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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर किडजी स्कूल के पास गुरुवार देर रात हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पेट्रोलिंग गाड़ी में सवार दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में पेट्रोलिंग वाहन भी पीछे से क्षतिग्रस्त हो गया।
जानकारी के अनुसार, हाईवे पेट्रोलिंग सेवा 1033 राजमार्ग साथी में चालक के रूप में तैनात प्रेम सागर (27) पुत्र ओमप्रकाश निवासी जिला सुल्तानपुर और भोला सिंह (41) पुत्र प्रभुनाथ सिंह निवासी जिला गोपालगंज, बिहार गुरुवार रात करीब 11 बजे पेट्रोलिंग वाहन से हाईवे पर गश्त कर रहे थे।
जांच में जुटी पुलिस
इसी दौरान किडजी स्कूल के पास पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों ने अपने स्टॉफ की 1033 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस दोनों घायलों को 100 शैय्या अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।