कन्नौज: जीटी रोड पर रफ्तार का कहर, हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, दो चालक गंभीर रूप से घायल

कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर किडजी स्कूल के पास गुरुवार देर रात हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पेट्रोलिंग गाड़ी में सवार दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में पेट्रोलिंग वाहन भी पीछे से क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, हाईवे पेट्रोलिंग सेवा 1033 राजमार्ग साथी में चालक के रूप में तैनात प्रेम सागर (27) पुत्र ओमप्रकाश निवासी जिला सुल्तानपुर और भोला सिंह (41) पुत्र प्रभुनाथ सिंह निवासी जिला गोपालगंज, बिहार गुरुवार रात करीब 11 बजे पेट्रोलिंग वाहन से हाईवे पर गश्त कर रहे थे।