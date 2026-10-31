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कन्नौज: पेट्रोल पंप के पास चलते ट्रक की केबिन में लगी भीषण आग
कन्नौज जिले के छिबरामऊ नगर स्थित पूर्वी बाईपास तिराहे पर नेशनल हाईवे-34 से गुजर रहे एक चलते ट्रक की केबिन में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख चालक वीरपाल ने कूदकर अपनी जान बचाई और पास ही स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को अलर्ट किया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तत्परता और अग्निशमन सिलेंडरों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पास ही पेट्रोल पंप और गैस से भरा टैंकर खड़ा होने के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट व हादसा होने से टल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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