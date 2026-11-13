Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 17.00
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सूर्योदय : 06:41
सूर्यास्त : 05:16
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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टीकाकरण
तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
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ल्पाहार (स्नैक्स) एवं कैप वितरण
कन्नौज : बाल दिवस पर प्राथमिक विद्यालय, गंगाधरापुर में बच्चों के लिए अल्पाहार (स्नैक्स) एवं कैप वितरण सुबह 10:30 बजे से।
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खूल कूद प्रतियोगिताएं
कन्नौज : कन्नौज पब्लिक स्कूल में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं सुबह 10:30 बजे से।
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कन्नौज : नगर स्थित सोनी पारिया पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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कलश यात्रा
ठठिया : ग्राम बलनापुर में श्रीमद्भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
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कन्नौज : ग्राम मानीमऊ में श्रीमद्भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
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शिव बरात
छिबरामऊ : सिकंदरपुर में शिव बारात दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बरकागांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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रामलीला
सिकंदरपुर : रामलीला कमेटी ने रामलीला दोपहर 12 बजे से।
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तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रि कालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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शिव बरात
सिकंदरपुर : रामलीला से पूर्व नगर में शिव बरात शाम 07 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
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तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 17.00
सूर्योदय : 06:41
सूर्यास्त : 05:16
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
टीकाकरण
तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
ल्पाहार (स्नैक्स) एवं कैप वितरण
कन्नौज : बाल दिवस पर प्राथमिक विद्यालय, गंगाधरापुर में बच्चों के लिए अल्पाहार (स्नैक्स) एवं कैप वितरण सुबह 10:30 बजे से।
खूल कूद प्रतियोगिताएं
कन्नौज : कन्नौज पब्लिक स्कूल में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं सुबह 10:30 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित सोनी पारिया पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
कलश यात्रा
ठठिया : ग्राम बलनापुर में श्रीमद्भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
कन्नौज : ग्राम मानीमऊ में श्रीमद्भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 11 बजे से।
शिव बरात
छिबरामऊ : सिकंदरपुर में शिव बारात दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बरकागांव में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
रामलीला
सिकंदरपुर : रामलीला कमेटी ने रामलीला दोपहर 12 बजे से।
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रि कालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
शिव बरात
सिकंदरपुर : रामलीला से पूर्व नगर में शिव बरात शाम 07 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713